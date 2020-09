Finale Ligure. Partenza col rombo per il Finale guidato da mister Buttu nel primo appuntamento stagionale non tutto in famiglia.

Dopo alcuni test sul prato del Borel dove il tecnico ha testato le forze internamente cercando di affinare sempre più i meccanismi provati negli allenamenti settimanali, sabato 5 settembre è arrivato il primo allenamento congiunto col Ceriale Progetto Calcio con novanta minuti in campo per le due compagini.

Meccanismi di un motore che paiono funzionare senza troppi giri di riscaldamento, in un Borel in un clima completamente estivo e riaperto per la prima volta al pubblico dopo il lockdown e lo scatenarsi della pandemia Covid-19. Per sbloccare il risultato infatti ai giallorossoblù basta poco più di un quarto d’ora, con uno scatenato Fabbri che al 20°, al 23° e al 28° mette per tre volte consecutive il pallone in fondo alla rete ingauna. Al 30° è Buonocore a siglare il poker e, dopo la rete al 40° di Marconi, è Scalia al 45° a ristabilire le distanze con il gol che chiude sul 5-1 la prima parte di allenamento congiunto.

Nella seconda frazione, dopo un tourbillon di cambiamenti nelle due formazioni, il risultato non ha fatto registrare un cambio di rotta. Al 55° ha accorciato le distanze Gerini, ma è bastato un giro di lancette ai finalesi per riallungare con la rete al 56° di Messina, a cui ha fatto poi seguito al 75° il settimo sigillo siglato da Rocca. Risultato: 7 a 2 per il Finale.

Il prossimo appuntamento amichevole per i giallorossoblù è fissato per mercoledì 9 settembre sul campo del Picasso di Quiliano per il triangolare Trofeo Umberto Fanfoni.

Foto dell’ufficio stampa dell’Asd Ceriale Progetto Calcio