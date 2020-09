Finale Ligure, uno scavo per dei lavori manda in tilt la linea elettrica a Monticello

Finale Ligure. La frazione di Monticello a Finale Ligure senza corrente e, secondo quanto appreso, almeno una parte degli abitanti resterà senza luce per parecchio tempo. I disagi sono stati provocati a seguito della rottura di un cavo di 200 metri circa.

Sulla strada di Monticello, infatti, sono in corso dei lavori per il consolidamento di un muro, con attività di palificazione, oltre alla presenza di un cantiere per l’estensione del gas.

Proprio durante uno scavo oggi pomeriggio il cavo è stato tranciato: le scintille hanno generato anche un principio di incendio.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure che, in breve tempo, hanno spento il rogo prima di ulteriori danni a tutta la zona circostante.

Ora però la linea elettrica è andata in tilt a seguito del cavo tranciato e bruciato.

Sul posto stanno ancora operando i tecnici Enel per una valutazione della situazione. Un lungo tratto del cavo dovrà essere sostituito per il ripristino della linea.