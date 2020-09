Finale Ligure, richiedente asilo salva una ragazza in balia delle onde

Finale Ligure. L’episodio risale a sabato scorso, quando alle ore 18.00 circa una ragazza ha rischiato di annegare nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera del pontile di Finale Ligure: la giornata è stata caratterizzata da un forte vento di libeccio, mare molto mosso e correnti.

La ragazza, nonostante le condizioni meteo-marine proibitive, si è avventurata a fare il bagno, ma poco dopo si è ritrovata troppo al largo e non riusciva più a rientrare: le onde e le correnti le impedivano di ritornare a riva. La giovane era sempre più in difficoltà.

Alle prime urle e richieste di aiuto un giovane senegalese richiedente asilo, dal 2017 in Italia e ospite di una casa del progetto di accoglienza predisposto dalla Prefettura e gestito dalla onlus varazzina L’Ancora, non ci ha pensato due volte e si è gettato in mare per salvare la ragazza. Il salvataggio non è stato semplice, ma alla fine è riuscito nell’impresa.

I bagnini degli stabilimenti balneari sono intervenuti dopo, quando ormai il salvataggio era avvenuto. La ragazza stava bene, per lei solo tanto spavento.

Un’azione di coraggio quella del richiedente asilo, che da solo si è lanciato in mare per aiutare la giovane che richiava di annegare in balia delle onde.

Il senegalese vive ad Orco Feglino ed ora il sindaco sta pensando ad uno speciale riconoscimento per il gesto eroico del richiedente asilo.