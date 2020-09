Finale Ligure, pubblicato il bando per il rimborso dei libri di testo delle scuole secondarie

Finale Ligure. Come ogni anno, l’ufficio pubblica istruzione del Comune di Finale Ligure ha provveduto a pubblicare sul sito Istituzionale e tramite manifesti affissi per le pubbliche vie il “Bando per le Borse di Studio Lettera C”.

Il bando permette di usufruire del rimborso dei libri di testo per gli studenti residenti a Finale Ligure che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le domande si possono presentare dal 24 settembre al 30 novembre presso le segreterie degli istituti scolastici.

Qui il manifesto.