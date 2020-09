Finale, mini escavatore prende fuoco in un cantiere a Calvisio: mobilitati i vigili del fuoco

Finale Ligure. Incendio a Finale Ligure, e più precisamente in frazione Calvisio, nel pomeriggio odierno (foto in copertina, dalla pagina Facebook “Sei di Finale se…”). L’allarme è scattato intorno alle 14,30.

Il rogo, che si è generato per cause ancora invia di accertamento (forse un cortocircuito), ha coinvolto un mini escavatore in un cantiere. Una densa coltre di fumo nero, generata dalle fiamme, ha spinto i residenti ad allertare il 112.

Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale che, in breve tempo, sono riusciti a spegnere l’incendio. In corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si sono registrati feriti o intossicati in seguito all’accaduto.