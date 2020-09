Finale Ligure in lutto per la perdita di don Carlo Sciandra

Finale Ligure. E’ mancato all’età di 90 anni un punto di riferimento per la comunità finalese. Il frate benedettino don Carlo Sciandra, infatti, dopo aver cresciuto numerose generazioni del finalese grazie ai suoi insegnamenti e alla sua attività in collaborazione con le associazioni del territorio, si spegne. Grande il vuoto lasciato nelle vite di molte persone che hanno potuto condividere una parte del proprio percorso di vita con le parole e i gesti di don Carlo.

L’anno scorso, a marzo, proprio per l’impegno dimostrato sul territorio, il frate ha ricevuto “Una vita per Finale”, importante riconoscimento offerto dal sindaco Ugo Frascherelli “per l’amore e la dedizione con le quali ha cresciuto e cresce generazioni di giovani, punto di riferimento per i finalesi, partecipando attivamente alla vita sociale della città, sempre a disposizione della comunità finalese con impegno, onestà e passione”.

La notizia della morte di don Carlo sta raggiungendo le case di tutto il finalese. Sui social infatti chi ha avuto la possibilità di conoscere il frate sta condividendo il proprio affetto così: “Ciao Donchi, grazie per tutti i giri, gli scalini, i treni che ci hai fatto prendere per visitare l’Italia. Grazie per averci dato la voglia e la possibilità di fare sport, che tu amavi. Se ho calcato qualche pista di atletica, il merito è anche un po’ tuo”, ma ancora “Ciao don, sarai sempre nel mio cuore”.