Finale Ligure, il sindaco: “Abbiamo tentato di trasferire i seggi per ‘salvare’ le scuole, ma è stato impossibile”

Finale Ligure. Ci ha provato, l’amministrazione finalese, a trasferire i seggi elettorali in luoghi alternativi per evitare la chiusura delle scuole dopo solo una settimana dall’inizio delle lezioni. Ma, purtroppo, senza successo. Il perché lo spiega il sindaco Ugo Frascherelli: “Abbiamo ragionato sulla possibilità di trovare seggi alternativi ai tradizionali per evitare la chiusura della scuola a pochi giorni dal suo inizio. Ma il numero elevato delle nostre sezioni (ben 13) e i molti requisiti che i locali dedicati alle tornate elettorali debbono possedere ci impediscono di trovare una soluzione attuabile”.

“Non abbiamo infatti locali alternativi di pari capienza – prosegue – con la possibilità di garantire il pernottamento alle forze dell’ordine, senza commistioni con altre utenze o servizi igienici dedicati ad elettori e forze dell’ordine. Insomma, troppe norme da rispettare che ci impediscono di salvare le lezioni”.

“Abbiamo trovato alcune possibili soluzioni – ammette – ma non avremmo salvato tutte le scuole; quindi un lavoro fatto a metà che avrebbe creato forse più confusione. Un ragionamento sulla razionalizzazione di questi luoghi che comunque sarebbe da portare avanti per il futuro”.

Uno scenario, quello raccontato da Frascherelli, che conferma quanto già spiegato anche dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio al Comitato Genitori che chiedeva proprio lo spostamento dei seggi (leggi qui).