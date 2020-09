Finale Ligure. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda allo svincolo autostradale di Finale Ligure, lungo la strada provinciale.

L’opera, attesa da diverso tempo anche a seguito di vari incidenti stradali, prevede una rotonda e una nuova viabilità che possa risolvere i problemi di sicurezza sollevati da tempo sull’intersezione dello svincolo, sia per quanti sono diretti verso l’autostrada A10, sia per coloro che proseguono in direzione di Gorra e del Melogno lungo la Sp 490.

E in questi anni non sono mancate polemiche sul blocco dell’opera.

In realtà l’intervento era già stato progettato a fine 2014, quando erano stati posizionati appositi new jersey e relativa segnaletica per regolare la viabilità, ma poi tutto si era stoppato per la mancanza di fondi. Ora, dopo cinque anni di situazione provvisoria, i lavori sono finalmente partiti.

Per l’opera provvisoria il Comune finalese aveva investito circa 30 mila euro, ma per la rotonda definitiva erano attesi i fondi necessari: il progetto definitivo, elaborato dal Comune, prevede una cifra intorno ai 115 mila euro, risorse stanziate dall’amministrazione comunale finalese. L’appalto è stato gestito dalla Provincia di Savona.

I lavori dureranno due mesi circa, con relativi disagi al traffico: per accedere al casello finalese si viaggia ad una sola corsia, criticità anche per la mobilità su tutta la vallata dell’entroterra.