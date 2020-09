Finale, a Monticello interventi per nuova rete Italgas e ricostruzione muro di sostegno alla strada comunale

Finale Ligure. Continuano i lavori in località Monticello, dove la nuova rete Italgas sta interessando da luglio l’intera località. “Intervento che di certo crea disagi ai residenti della zona ma che una volta ultimato sarà molto apprezzato e di grande utilità pubblica – commenta il vicesindaco Andrea Guzzi – Ormai siamo quasi prossimi alla conclusione dell’intervento”.

A questo si aggiunge il cantiere di ricostruzione del muro di contenimento della strada, con la palificazione ormai ultimata: “Contiamo di concludere il tutto nel giro di 30/40 giorni – spiega Guzzi – quindi liberare la località verso metà ottobre come nelle previsioni iniziali. Ricordiamo inoltre che una volta conclusi i lavori sarà rifatta interamente l’asfaltatura di tutta la via per tutta la sua ampiezza. Chiediamo ai nostri concittadini ancora un po’ di pazienza”.

Il crollo del muro risale a 8 mesi fa. “Subito progettato, finanziato, autorizzato ed appaltato – ricorda il vicesindaco – Oggi il cantiere in piena attività sta procedendo speditamente per dare il meno fastidio possibile ai molti residenti”.