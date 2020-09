Regione. “Le infrastrutture sono il tema del paese, come in generale la sua modernizzazione, che passa inevitabilmente attraverso la formazione, le nuove infrastrutture e la capacità di estendere e ampliare quelle immateriali”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della tavola rotonda dal titolo “Dalle Infrastrutture Rinasce l’Italia”, che si è tenuta al Festival delle città di Roma.

“Noi – aggiunge Toti – stiamo contraendo un gigantesco debito a livello non solo italiano ma anche europeo, che i nostri figli e nipoti dovranno ripagare. La situazione in cui ci troviamo impone che si proceda in questo modo per rilanciare il Paese, ma perché questo veramente avvenga è necessario che i fondi che saranno a disposizione vengano spesi al meglio. Su questo credo sia necessario un lavoro in termini di leggi, semplificazione, etica della responsabilità e di visione, sia a livello di progetti che di Paese”.

Foto 2 di 2



“Su questo ben venga il confronto, ma mi aspetto che il confronto avvenga in Parlamento, con il Governo, e sulla base di quella autonomia che le regioni chiedono da tanto tempo senza che sia stata ancora data loro”.