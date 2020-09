Albenga. Alcune associazioni di Albenga, durante l’emergenza Covid, si sono confrontate sul possibile futuro e su come affrontarlo. Dalle comuni e molteplici esperienze è nata l’idea di una giornata collettiva di festa e di riflessione, che si terrà sabato 19 settembre, dalle 15, presso il Parco Peter Pan di Via Dalmazia e in streaming online.

Gli ideatori A.I.E.D. Albenga, Aps #cosavuoichetilegga?, Aps – ets Immaginafamiglie, CasaCultural, Agedo Nazionale Italia, Banca Etica, Jobel cooperativa sociale Onlus, Comunità laici missionari cattolici, Famiglie arcobaleno, Jobel Nonunomeno, Sjamo – Sào José Amici nel Mondo, USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia,Yepp Albenga, con il patrocinio del Comune di Albenga organizzano l’evento, la “Festa del Mondo Nuovo, Insieme per costruire un futuro accogliente, aperto, rispettoso dell’ambiente, partecipato, variopinto, inclusivo, non giudicante”.

La giornata sarà preceduta da alcune iniziative collaterali: giovedì 17 settembre, alle 18, in diretta online, presentazione alla cittadinanza del “Manifesto della comunicazione non ostile” a cura di ParoleOstili, Immaginafamiglie e Comune di Albenga (il comune di Albenga ha aderito al manifesto, per promuovere una nuova cultura del rispetto on line e non); venerdì 18 settembre, allo Stadio Riva, alle 21, partita di calcio multietnica tra la squadra di calcio dello YEPP e la Villanovese Calcio, a cura di Yepp Albenga.