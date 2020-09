Federnuoto: Giuseppe Gervasio rieletto nel consiglio federale

Savona. L’assemblea ordinaria elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9.811 voti, pari al 71,54%.

Rinnovato del 30% il consiglio federale con l’ingresso di Annarita Blosi, già vicepresidente del Comitato regionale Lombardia della Fin, con un passato da nuotatrice; Amelia Mascioli, già coordinatrice del Settore Istruzione Tecnica Fin Molise; Luca Piscopo, ex nuotatore, responsabile del Centro Nazionale Fiamme presso la Questura di Napoli per i settori nuoto in acque libere, judo, surfing e ginnastica e consigliere regionale del Comitato Fin Campania.

Tra gli eletti c’è Giuseppe Gervasio, che nella Rari Nantes Savona riveste il ruolo di vicepresidente e direttore sportivo. È stato confermato nel consiglio federale, tra i sette membri in rappresentanza delle società. Tra di essi è stato il quarto più votato, con 7.980 voti.

La composizione del nuovo consiglio. Presidente: Paolo Barelli. Rappresentanza delle società: Annarita Blosi, Amelia Mascioli, Andrea Malchiodi, Giuseppe Gervasio, Giuseppe Marotta, Antonio De Pascale, Andrea Pieri. Rappresentanza dei tecnici: Roberto Del Bianco. Rappresentanza degli atleti: Teresa Frassinetti, Luca Piscopo. Presidente dei revisori dei conti: Roberto Quadri.

Sebbene fosse candidato unico, il numero e la percentuale dei consensi ricevuti testimoniano l’alto gradimento del mondo del nuoto, frutto del lavoro svolto anche in quest’ultimo atipico quadriennio segnato dal Covid 2019 e dagli importanti risultati conseguiti dalle squadre nazionali e di club in tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto in acque libere e salvamento. Paolo Barelli, al suo sesto mandato, rimarrà in carica fino al 2024.

All’interno dello Stadio Olimpico di Roma, che nel suo lato nord accoglie gli uffici della Federazione Italiana Nuoto, è stata rivolta particolare attenzione alle norme di sicurezza vigenti e al distanziamento sociale. Si tratta della prima assemblea federale in presenza post Covid-19 e pertanto è stato adottato il massimo atteggiamento di prudenza da parte di tutti ed una socializzazione moderata nei termini consentiti.

Ai cancelli del lato sud è stato previsto il primo varco d’ingresso per operatori, dirigenti e delegati con il controllo della temperatura e la segnalazione del percorso. Secondo step all’altezza del presidio di Carabinieri e Polizia con l’accoglienza e l’accesso alla sala accrediti che è stata allestita all’interno della sala conferenze dello Stadio Olimpico (massimo di sessanta presenze consentite contemporaneamente). Un terzo varco è stato ubicato all’ingresso della tribuna autorità, sede dell’assemblea, da dove gli accreditati hanno seguito i lavori. Il tavolo dei relatori è stato posto di fronte alla tribuna, sul parterre adiacente al campo di calcio. Infine, l’ultimo controllo con la relativa sanificazione delle mani, è stato posizionato all’ingresso dell’area elettorale, composta da dodici cabine regolarmente distanziate.

Questa la relazione di Paolo Barelli. “Grazie a tutti voi per essere presenti. Ci troviamo in un palcoscenico particolare. All’interno dello Stadio Olimpico, a pochi metri dalla nostra sede. Abbiamo dovuto contenere le molte richieste che ci sono pervenute per ovvie ragioni. Grazie anche a chi ci ospita, Sport e Salute qui rappresentata da Diego Nepi, e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che non è potuto intervenire e ci manda i suoi saluti”.

“Innanzitutto grande riconoscenza ai tecnici, ai dirigenti e agli atleti delle società che sono i protagonisti principali dello sport italiano. I risultati, come ben sappiamo, sono figli di un impegno che viene da lontano. Abbiamo avuto modo di dire molte volte che il conseguimento dei risultati è frutto e merito del lavoro, dei sacrifici, dell’abnegazione e della professionalità delle società sportive: 217 medaglie conquistate, considerando tutte le nostre discipline. Sono stati quattro anni importantissimi, purtroppo non culminati con i Giochi Olimpici. Ci auguriamo che questa Olimpiade possa disputarsi il prossimo anno”.

“Il mio saluto, infine, è rivolto anche ai grandi amici, tecnici, atleti e dirigenti che non ci sono più. Voglio ricordarli e salutarli con una grande applauso insieme a voi. Stiamo attraversando un periodo particolare che sintetizzerei in due motivazioni. La pandemia e la riforma dello sport. Quest’ultima tematica da mesi nuota o vola attorno a noi e non sappiamo dove approderà o andrà a posarsi. Noi andiamo ad acqua calda, lo diciamo spesso, abbiamo più difficoltà di altri sport a sostenere l’attività. Abbiamo retto fino all’ultimo, siamo stati costretti a fermarci, abbiamo riaperto. Cerchiamo di andare avanti, non senza difficoltà. Oggi lo sport in Italia poggia esclusivamente sul lavoro delle società e dei loro presidenti. Non si tratta unicamente di preparare il campione alle gare, in questo possiamo provarci noi federazione, ma si tratta di riuscire a mantenere in vita le società e consentire loro di far praticare lo sport a tutti i cittadini. Se le società non avranno la possibilità di agganciare il cosiddetto post pandemia, lo sport in Italia si fermerà. A tal proposito noi stiamo cercando di fare il massimo. Abbiamo investito circa cinque milioni di euro sulla ripresa dell’attività; abbiamo promosso ed organizzato collegiali per tutte le nostre squadre e tornei e manifestazioni per le tutte le nostre discipline. Adesso c’è bisogno di sostenere le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione con leggi e riforme concrete, impiantistica e promozione sportiva in primis, e per questo è necessario l’intervento del nostro Governo. Nel recente passato c’è stata una critica da parte di alcune forze politiche rivolta al Coni. A torto o a ragione è stato detto che il Coni aveva un peso unico eccessivo. Ora siamo passati da una a quattro unità. Mi sembrano troppe. Dobbiamo evitare che ci sia così tanta burocrazia, al contrario dobbiamo ridurla. Noi, come le altre federazioni, siamo disponibili a discutere questi problemi, che conosciamo da vicino per averli affrontati quotidianamente, ed analizzare le potenziali proposte e riforme. Una cosa è certa: serve in maniera assoluta una riforma che semplifichi il lavoro di tutti e permetta a voi ‘presidenti di mano destra’ di lavorare nelle migliori condizioni. La Lazio Nuoto è un esempio, l’ultimo in ordine di tempo. In questi giorni abbiamo assistito allo sfratto della società dall’impianto che aveva in gestione da tanti anni. È intervenuta addirittura la forza pubblica. Beh, ritengo inammissibile che a seguito di una diatriba che sarà risolta dagli organi competenti si possa arrivare a tanto”.

“Vi invito a quest’ultima riflessione e auguro a tutti noi che quello che ci apprestiamo ad affrontare possa essere veramente un quadriennio capace di aprire un nuovo corso. Quattro anni di nuovi risultati, non soltanto agonistici, ma anche e soprattutto sociali” ha concluso Barelli.