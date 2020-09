Equitazione, assegnati i titoli provinciali Acli a tre ragazze savonesi

Dego. L’equitazione savonese a segno nei titoli Acli. Sono tre le ragazze che hanno ottenuto la vittoria provinciale nelle rispettive categorie: Giulia Gramaglia, Katia Punta e Beatrice Torcello.

La gara si è svolta il 6 settembre. I titoli in palio erano quelli di gimkana trail provinciali, trofeo organizzato dalla Us Acli; il teatro di gara, invece, è stata l’area della Wild black di Dego. in gara si sono presentati oltre trenta binomi, nelle diverse categorie, provenienti da tutta la provincia. A dirigere la gara l’altarese Franco Trausi, che ricorpre anche l’incarico di responsabile nazionale Us Acli per l’equitazione. A coadiuvarlo la giudice di gara nazionale Daniela Vezzana.

Giulia Gramaglia cavalca per la scuderia Kelly di Savona; quattordici anni, si è aggiudicata il titolo nella categoria Youth. Beatrice Torcello, invece, si è aggiudcata la categoria Amateur, mentre Katia Punta ha vinto la classifica Open.