Enoturismo, il 43% dei savonesi interessato a viaggiare alla scoperta del buon vino (e delle vigne)

Savona. Più di un abitante di Savona su tre (43%) si dice interessato a vivere un’esperienza enoturistica, visitando vigne e cantine alla scoperta di eccellenze vitivinicole. A evidenziarlo è l’Osservatorio Reale Mutua dedicato all’agricoltura: “Un dato importante nel periodo della vendemmia e in vista dell’autunno, dopo le difficoltà del lockdown e della scarsa affluenza di turisti stranieri”.

“Il dato ben si lega alle tradizioni del nostro Paese, che da sempre prevede unruolo importante per il vino: non a caso il 55% dei savonesi lo considera un elemento importante della convivialità, mentre il 28% si ritiene un appassionato se non, addirittura, un esperto – affermano dallo studio – A spingere verso l’enoturismo è, innanzitutto, la possibilità di vivere esperienze uniche e appaganti, ad esempio grazie agli itinerari tematici (45%), insieme all’opportunità di ricercare vini e produzioni particolari (22%) e alla curiosità di scoprire luoghi di produzione sempre nuovi e diversi (20%)”.

“Ma a rendere attraente la visita a vigne e cantine – affermano dall’osservatorio – è anche l’occasione di conoscere meglio gli elementi della cultura e delle tradizioni delle campagne (41%), e quasi uno su cinque (18%) sottolinea l’importanza del fascino delle bellezze naturali; a questi si aggiunge un ulteriore 12% che pone l’accento sulla possibilità di potersi anche rilassare grazie a un’esperienza come questa”.

Parliamo di un ambito, quello dell’enoturismo, che per “il 47% dei savonesi dà lustro al concetto stesso di Made in Italy e che, nota più di un intervistato su quattro (27%), sostiene l’economia locale, impattando in maniera importante anche su quella nazionale (24%). Un’affezione verso le eccellenze italiane molto importante in una fase come quella attuale, fortemente influenzata dagli effetti dell’epidemia di Covid-19, ma anche un’opportunità per le realtà del settore che si lega sempre di più a canali e strumenti digitali: quasi un savonese su due (47%), infatti, afferma di guardare sempre più a siti e social media per informarsi sul vino e organizzare viaggi ed escursioni all’insegna dell’enoturismo” continuano.

“La ricerca del nostro osservatorio evidenzia la grande affezione nei confronti di una delle eccellenze italiane maggiormente riconosciute, ovvero quella del vino – commenta Michele Quaglia, direttore commerciale e brand di gruppo – Il vino e il suo valore tradizionale e culturale rappresentano risorse importanti per il Paese. Noi siamo da sempre vicini al mondo dell’agricoltura ed è per questo che crediamo fortemente in AGRIcoltura100: un progetto che conferma la nostra storica collaborazione con Confagricoltura e che vuole promuovere il ruolo dell’agricoltura nella crescita sostenibile e nel percorso di rilancio del Paese, individuando e premiando quelle imprese che affrontano questioni fondamentali come la sostenibilità ambientale, sociale ed economica con decisione e spirito di innovazione. Questo allo scopo di poter sostenere un comparto fondamentale della nostra economia e allo stesso tempo elaborare una visione ancora più approfondita delle dinamiche del rischio agricolo, cui fornire risposte sempre più evolute”.