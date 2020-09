Savona. Nello scorso fine settimana si sono svolte diverse competizioni ciclistiche di Mountain-bike giovanile, a livello nazionale tra Toscana, provincia di Padova e biellese, ma anche nel comprensorio locale. I tesserati delle due società rappresentanti della provincia savonese, vale a dire l’Ucla Laigueglia 1991 e la Polisportiva Quiliano Bike, si sono distinti con numerosi piazzamenti.

Anzitutto – per quanto concerne i portacolori dell’Ucla – Lorenzo Trincheri e Pietro Daniello sono stati convocati con la rappresentativa ligure al Campionato Italiano su strada.

Domenica scorsa, Lorenzo Trincheri primo Junior alla Monselice in Rosa. Andrea Plando all’italiano Enduro di Calci (Pisa), ha ottenuto un quarto posto sfiorando il podio per tre centesimi.

I Giovanissimi si sono invece classificati secondi nella prova a squadre a Bardineto.

Gli Esordienti Igor De Rienzo e Matteo Mengarelli hanno fatto rispettivamente sesto e undicesimo, con Aurame e Ghiso ben piazzati in Piemonte a Biella.

Altre considerazione degna di nota giunge dalla ex Ucla1991 Francesca Saccu, che ha appena concluso il ritiro con la Nazionale italiana al Ciocco in Toscana, in preparazione al prossimo campionato italiano di Mountainbike XCO.

Nella Polisportiva Quiliano Bike invece: ai Campionati italiani Enduro, terzo posto di Clarissa Carzolio nelle esordienti, mentre tra i maschi era in gara Riccardo Tentori.

A Biella nella gara a squadre gli atleti esordienti e allievi hanno condotto una valida prestazione.

Nella categoria esordienti primo anno, Pierpaolo Parodi è giunto 38esimo, dopo una caduta iniziale ha proseguito recuperando parecchie posizioni.

Nella categoria esordienti secondo anno, Christian Bonifacino si è piazzato 13esimo. Giacomo Pastorino dopo una discreta partenza ha perso terreno, fino alla 19esima posizione.

Nella categoria allievi secondo anno Carlo Cortesi ha conseguito un brillante quarto posto.

Emanuele Tirasso ha dovuto fermarsi a causa di un problema tecnico: rottura della catena.