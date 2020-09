Emergenza sanitaria al Don Bosco di Alassio, istruttoria Asl in corso: pronte misure per tutelare studenti e cittadini

Alassio. Delle notizie riguardanti la positività al Covid di don Giorgio Colajacono, direttore dell’Istituto Salesiano di Alassio, è stata tempestivamente informata l’amministrazione comunale alassina che, nel mettersi a disposizione dell’autorità sanitaria per agevolare il percorso istruttorio, vuole rassicurare, informare e tutelare la cittadinanza e soprattutto le famiglie i cui figli frequentano le scuole medie statali che sono ospitate presso la struttura dei Salesiani.

“Attendiamo fiduciosi ogni decisione dell’autorità pubblica sanitaria – il commento a caldo dal Comune di Alassio -. Giusto precisare che le strutture scolastiche della media statale e quelle dell’Istituto Salesiano, sono nettamente separate e che, ad hora, l’istruttoria Asl è in corso”.

“Siamo in costante contatto e durante la giornata, in relazione all’esito delle decisioni a tutela della salute pubblica, forniremo ulteriori dettagli”.

L’Asl ha già avvisato i contatti interessati, che resteranno in quarantena in attesa dell’esito del tampone. Per la giornata odierna si attendono i risultati su almeno 150 tamponi disposti nell’ambito del tracciamento svolto dall’Autorità sanitaria.

“Tutta l’amministrazione comunale alassina esprime vicinanza al direttore don Giorgio, cui si augura una pronta ripresa” concludono dal Comune.