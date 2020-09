Ecco “Rockstar”: il primo singolo musicale pop di Giovanni Acquilino

Finale Ligure. E’ uscito “Rockstar” il primo singolo musicale pop di Giovanni Acquilino, artista emergente del panorama italiano, attivo nel savonese come docente di canto moderno presso “La Filarmonica” di Finalborgo e organizzatore di eventi musicali.

La canzone, di cui ha scritto testi e musiche, è in rotazione su Radio 104, disponibile su Spotify, Youtube e in tutti i Digital Stores. Si parte dall’emblema della Rockstar per raccontare gli alti e bassi, le aspettative e delusioni del protagonista in cui si possono riconoscere, non solo, le nuove generazioni.

Giovanni Acquilino, classe ’95, ha intrapreso ancora giovanissimo gli studi musicali al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, preso parte nel corso degli anni come musicista e cantante a festival musicali internazionali e inciso per cinema e televisione.

Si è diplomato in interpretazione e composizione pop (2017 e 2019) al Centro Europeo di Toscolano, presieduto da Mogol, è risultato finalista al premio Universal “Genova per voi” (2017), dove è stato premiato come miglior performer ed è stato invitato ad esibirsi dal Club Tenco per “la capacità di coniugare testi assolutamente colti con arrangiamenti spudoratamente pop” (2017).