Eccellenza, serata di presentazione per il Finale

Finale Ligure. La stagione 2020/2021 del Finale, sul campo, è iniziata nel migliore dei modi. La squadra di mister Buttu, in Coppa Italia di Eccellenza, ha ottenuto due vittorie in altrettante partite giocate.

Questa sera è stata presentata la rosa dei giocatori che indosseranno la maglia giallorossoblù nella nuova annata sportiva. Sede del ritrovo è stato il bar Italo’s Village a Finale Ligure. Una serata in allegria, per fare gruppo.

Il Finale, domenica 4 ottobre, esordirà in campionato in trasferta ad Albenga. Tra due settimane, al Borel, ritroverà di fronte la compagine ingauna per la partita decisiva per il passaggio del turno in coppa.

Nell’immagine tratta dal Gazzettino Finalese, ecco la foto di gruppo della squadra al termine della presentazione