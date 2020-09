Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, al via la Coppa: campi e orari della prima giornata

Savona. Novantotto squadre in campo, per tre diverse competizioni. Nell’imminente fine settimana la maggior parte delle formazioni liguri debutteranno ufficialmente, scendendo in campo per la prima giornata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, della Coppa Italia di Promozione e della Coppa Liguria di Prima Categoria.

Nella Coppa Liguria di Prima Categoria è stata inserita l’Oneglia, che entra a far parte del girone A insieme ad Andora, Atletico Argentina e Baia Alassio.

Vediamo il programma dettagliato, con gli incontri, girone per girone, l’orario in cui sono in programma e i relativi campi.

Coppa Italia di Eccellenza

Girone 1

Domenica 13 settembre ore 18 al Borel di Finale Ligure: Finale – Pietra Ligure

Domenica 13 settembre ore 18 al Marenco di Diano Marina: Ospedaletti – Alassio FC

Girone 2

Domenica 13 settembre ore 18 al Brin di Cairo Montenotte: Cairese – Varazze Don Bosco

Domenica 13 settembre ore 18 al Begato 9 di Genova: Campomorone Sant’Olcese – Genova Calcio

Girone 3

Domenica 13 settembre ore 18 al Comunale di Sori: Athletic Club Albaro – Angelo Baiardo

Domenica 13 settembre ore 18 al Boero di Genova Molassana: Molassana Boero – Ligorna

Girone 4

Domenica 13 settembre ore 18 al Cimma di La Spezia: Fezzanese – Rapallo Rivarolese

rinviata Cadimare – Canaletto Sepor

Coppa Italia di Promozione

Girone 1

Domenica 13 settembre ore 18 al Comunale di Camporosso: Camporosso – Ventimiglia

Domenica 13 settembre ore 18 al Marzocchini di Taggia: Taggia – Golfo Dianese

Girone 2

Domenica 13 settembre ore 18 all’Oliva di Borghetto Santo Spirito: Soccer Borghetto – Bragno

Domenica 13 settembre ore 18 al Levratto di Zinola di Savona: Veloce – Ceriale

Girone 3

Domenica 13 settembre ore 20,30 al Gambino di Arenzano: Celle Ligure – Arenzano

Domenica 13 settembre ore 18 al Baciccia Ferrando di Genova Pra’: Praese – Legino

Girone 4

Domenica 13 settembre ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: Serra Riccò – Borzoli

Domenica 13 settembre ore 18 al Ferrando di Genova Cornigliano: Via dell’Acciaio – Voltrese Vultur

Girone 5

Domenica 13 settembre ore 20 al campo sportivo di Genova Ligorna: Goliardicapolis – Little Club James

Domenica 13 settembre ore 18 al Don Vito di Ronco Scrivia: Vallescrivia – Marassi

Girone 6

Domenica 13 settembre ore 18 al San Rocco di Recco: Golfo Paradiso PRCA – Real Fieschi

Domenica 13 settembre ore 18 al Broccardi di Santa Margherita Ligure: Sammargheritese – FC Bogliasco

Girone 7

Domenica 13 settembre ore 18 al Comunale di Follo: Follo San Martino – Magra Azzurri

Domenica 13 settembre ore 18 al Colombo di Beverino: Valdivara 5 Terre – Levanto

Girone 8

Domenica 13 settembre ore 17,30 al campo sportivo di Castelnuovo Magra: Colli Ortonovo – Tarros Sarzanese

Domenica 13 settembre ore 20 al Tanca di La Spezia: Forza e Coraggio – Don Bosco Spezia

Coppa Liguria di Prima Categoria

Girone 1

Domenica 13 settembre ore 18 allo Sclavi di Arma di Taggia: Atletico Argentina – Area Calcio Andora

Domenica 13 settembre ore 20 al Ferrando di Alassio: Baia Alassio – Oneglia

Girone 2

Domenica 13 settembre ore 18 al Riva di Albenga: Pontelungo – Borghetto

Domenica 13 settembre ore 18 al Chittolina di Vado Ligure: Vadese – San Filippo Neri Albenga

Girone 3

Domenica 13 settembre ore 18 al Briano di Savona Santuario: Letimbro – Speranza

Domenica 13 settembre ore 18 al Picasso di Quiliano: Quiliano&Valleggia – Mallare

Girone 4

Domenica 13 settembre ore 16 al Rizzo di Cairo Montenotte: Aurora Calcio – Altarese

Domenica 13 settembre ore 18 al Comunale di Millesimo: Millesimo – Olimpia Carcarese

Girone 5

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Maggio di Cogoleto: Città di Cogoleto – Campese

Girone 6

Sabato 12 settembre ore 18 al Pertini di Genova Multedo: Multedo – Fegino

Sabato 12 settembre ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Olimpic 1971 – Pra’ FC

Girone 7

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Grondona di Genova Pontedecimo: Pro Pontedecimo – Vecchiaudace Campomorone

Sabato 12 settembre ore 17 al Ferrando di Genova Cornigliano: Corniglianese – San Cipriano

Girone 8

Sabato 12 settembre ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: Mignanego – San Quirico Burlando

Girone 9

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Sampierdarenese – Mura Angeli

Girone 10

Sabato 12 settembre ore 18 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Superba – Ca De Rissi San Gottardo

Girone 11

Sabato 12 settembre ore 18 a Ligorna di Genova: Bargagli San Siro – San Bernardino Solferino

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Vallebona di Genova Bavari: Borgoratti – Prato

Girone 12

Domenica 13 settembre ore 10,30 a San Desiderio di Genova: Apparizione FC – San Desiderio

Girone 13

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Macera di Rapallo: Ruentes – Pieve Ligure

Girone 14

Domenica 13 settembre ore 19 al Comunale di Casarza Ligure: Casarza Ligure – Intercomunale Beverino

Sabato 12 settembre ore 18 all’Andersen di Sestri Levante: Sporting Club Aurora – Ceparana

Girone 15

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Cimma di La Spezia: Pegazzano – Santerenzina

Girone 16

Domenica 13 settembre ore 10,30 al Cristoni di Sarzana: San Lazzaro Lunense – Arcola Garibaldina