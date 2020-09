Eccellenza e Promozione: la composizione dei gironi

Albenga. Il Comitato regionale della Lnd, a seguito dell’ammissione del Vado in Serie D, ha ufficializzato il ripescaggio del Molassana Boero in Eccellenza e della Tarros Sarzanese in Promozione.

Di conseguenza, ha reso nota la composizione dei gironi di Eccellenza e di Promozione. Vediamoli di seguito.

Eccellenza

Girone A: Alassio FC, Albenga, Cairese, Campomorone Sant’Olcese, Sestrese, Finale, Genova Calcio, Ospedaletti, Pietra Ligure, Varazze Don Bosco

Girone B: Angelo Baiardo, Athletic Club Albaro, Busalla, Cadimare, Canaletto Sepor, Fezzanese, Ligorna, Molassana Boero, Rapallo Rivarolese, Rivasamba

Promozione

Girone A: Arenzano, Borzoli, Bragno, Camporosso, Celle Riviera, Ceriale, Golfo Dianese, Legino, Praese, Serra Riccò, Soccer Borghetto, Taggia, Veloce, Ventimiglia, Via dell’Acciaio, Voltrese Vultur

Girone B: Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, Follo San Martino, FC Bogliasco, Forza e Coraggio, Golfo Paradiso PRCA, Goliardicapolis, Levanto, Little Club Jamese, Magra Azzurri, Marassi, Real Fieschi, Sammargheritese, Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre

È stato confermato il ripescaggio dell’Oneglia in Prima Categoria, riportando così l’organico a 64 squadre. I gironi verranno resi noti, probabilmente, tra una settimana.