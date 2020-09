Doppio intervento di soccorso alpino e vigili del fuoco sulla “Ferrata degli Artisti” e Colle dello Scravaion

Finale Ligure. Martedì 15 settembre alle 21.50 il soccorso alpino è intervenuto sulla “ferrata degli Artisti” a Finale Ligure: una coppia di svizzeri aveva perso il sentiero e, ritrovandosi al buio in mezzo al bosco con dei salti di roccia, i due avevano chiamato i soccorsi.

La coppia è riuscita a fornire le coordinate, così alla fine del sentiero si sono recati carabinieri ed i vigili del fuoco di Finale. In base alle coordinate e la loro conoscenza del territorio (due mesi fa hanno effettuato un altro intervento nel stesso punto) i tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto la fine della ferrata e hanno iniziato a scendere il sentiero per raggiungere il punto indicato.

La coppia nel frattempo è stata raggiunta da un tecnico Cnsas che aveva appena percorso la stessa ferrata con amici. Dopo averli assicurati con una corda, il tecnico li ha condotti lentamente in salita verso il sentiero e la squadra Cnsas che stava scendendo per raggiungere il punto indicato. Una volta ricongiunti alla squadra i due sono stati accompagnati con non poca fatica fino in cima dove c’era un mezzo di soccorso.

Le squadre sono rientrate e hanno poi raggiunto la squadra Cnsas e i due malcapitati in cima al Melogno. Dopo essere stati controllati dal medico i due svizzeri sono stati accompagnati alla loro macchina dai carabinieri.

Sempre il 15 settembre il soccorso alpino è intervenuto per soccorrere un biker tedesco di 38 anni politraumatizzato. Il ragazzo è caduto scendendo sul sentiero che scende da Colle dello Scravaion, in una zona molto impervia.

Raggiunto dall’equipaggio di Grifo con tecnico del soccorso alpino, è stato stabilizzato e spostato di circa 50 metri per permettere di verricellate su Grifo.

Sul posto anche i volontari della croce verde Bardineto ed i vigili del fuoco di Finale.