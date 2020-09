Savona. Il lockdown li ha costretti a fermarsi per qualche mese, ma ora sono ripartiti più motivati e divertenti che mai. Sono i volontari della “Sannnaclown Vip Savona Onlus”, che nei giorni scorsi sono finalmente ritornati a portare sorrisi e momenti spensierati a chi si trova negli ospedali e nelle case di cura.

La prima “uscita” è stata alla Nostra Signora di Misericordia di Celle Ligure. Nel corso della loro visita i volontari hanno ovviamente intrattenuto gli ospiti mantenendo la distanza di sicurezza, per rispettare le norme anticontagio legate alla pandemia di Covid-19: i clown sono rimasti all’esterno della struttura mentre i pazienti hanno assistito dai loro terrazzi.

“E’ stato un anno molto difficile per tutti – raccontano i volontari – ognuno di noi è stato privato di qualcosa. Questa emergenza ci ha toccato un po’ tutti. E per noi, clown di corsia, la privazione più grande è stata non poter fare servizio nelle strutture ospedaliere o case di cura. Ora, dopo più di 7 mesi, ci siamo riusciti, anche se con grande distanza”.

“Sicuramente è tutto diverso e fa strano, ma ci voleva proprio ripartire – commenta la clown Nuvolì – È stata davvero una bella emozione e una carica di energia”. Entusiasti anche gli ospiti della struttura, che hanno fatto arrivare ai “nasi rossi” un messaggio: “Vedervi così belli e carichi è stata un’emozione stupenda, un’ondata di energia che ci ha rinfrescati e ricaricati”.

Prossimo appuntamento per i Sannaclown il 3 ottobre, quando si recheranno presso la residenza “La Riviera” di Savona. Chi volesse diventare volontario potrà frequentare un corso propedeutico per diventare clown di corsia, in programma dal 12 al 14 marzo 2021. Per informazioni consultare la pagina Facebook.