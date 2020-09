Domenica la “Gran Fondo di Andora”: tutte le modifiche alla viabilità

Ponente. Per la terza edizione della “Gran Fondo di Andora”, in programma domenica 27 settembre, ci saranno alcune modifiche alla viabilità per le strade e i collegamenti interessati dall’evento sportivo. La partenza ad Andora, in via Cavour, è prevista per le 8.30, con arrivo previsto alle 13.30, sempre nella via centrale andorese.

E’ stata disposta la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso, la cui estensione chilometrica ricade nella provincia di Savona in prevalenza: Alassio, Andora, Arnasco, Laigueglia, Onzo, Stellanello, Testico, Vendone e Villanova d’Albenga. Si tratta dei collegamenti stradali di competenza Anas (vedi foto).

Gli organizzatori dovranno assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo il percorso di gara rispettando scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione imposti.

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato attraversare la strada a veicoli e pedoni.

Inoltre è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale e dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

La “Gran Fondo di Andora” sarà l’ultima prova del Trofeo Loabikers.

La manifestazione andorese sarà valida come prova di Campionato Nazionale ACSI di granfondo. Il percorso, di circa 104 chilometri con un dislivello di poco meno di 2000 metri, vedrà protagonista il versante savonese degli Appennini Liguri, quali il Colle di San Bartolomeo e il Passo del Ginestro.