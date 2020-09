Pietra Ligure. Taglio del nastro questa mattina per la16sima edizione Dolcissima Pietra, la celebre rassegna dolciaria che animerà questo fine settimana (12-13 settembre) di Pietra Ligure con tante iniziative culinarie e culturali per i più golosi. E anche quest’anno numerosi saranno gli ospiti d’eccezione, tra cui Giorgia Wurth, Maurizio Di Maggio, Giorgio Biavati e Giorgio Molteni.

Ritorna, infatti, per il suo secondo anno consecutivo, il contenitore culturale “Bellissima”, inaugurato nel 2019, che ha dato nuova vita alla manifestazione arricchendola di eventi culturali. Il tema di questa edizione è il “viaggio” che sarà trattato a livello enogastronomico, cinematografico, sportivo, culturale, solidale.

“Segnale davvero importante per la ripartenza di grandi eventi” ha detto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, in una estate rivierasca orfana delle consuete manifestazioni per l’emergenza Covid.

“Con Dolcissima vogliamo lanciare un messaggio di ritorno alla vita normale, sperando di contenere a livello nazionale e locale i contagi. La manifestazione, nata con la mia precedente amministrazione ormai 15 anni fa, è andata sempre in crescendo sotto vari punti di vista e riuscire a programmarla e realizzarla in questo anno così difficile è davvero una bella soddisfazione”.

“L’abbiamo voluta fortemente, pur con tutte le precauzioni e accorgimenti del caso”.

Quanto ad un bilancio dell’estate 2020: “Sicuramente una stagione difficile e particolare, ma alla fine è andata bene nonostante le paure e le problematiche iniziali. Indubbiamente, considerando la situazione generale, i dati sono positivi, anche grazie ad una efficienza operativa dell’amministrazione pubblica che si è adoperata al meglio per una estate in sicurezza”.

“E gli eventi pietresi non finiscono qui… Ci aspettano due appuntamenti outdoor davvero di grande rilievo, il mondiale EWS per l’e-bike e la Superenduro” ha concluso il sindaco pietrese.

La “due giorni dei golosi” è iniziata presso la Tensostruttura “Bellissima” in piazza San Nicolò alle ore 10.30, con l’attrice cinematografica e televisiva, conduttrice e scrittrice, Giorgia Wurth e la Tavola Rotonda inaugurale “Turismo e Turismi”: a seguire la presentazione del suo ultimo libro “Io, Lui e altri effetti collaterali” alle ore 17.30.

Maurizio Di Maggio, voce storica di RMC, conduttore del programma radiofonico “Di Maggio sempre in Viaggio”, oltre a portare la tua testimonianza nell’evento inaugurale, presenterà “Non avevamo vent’anni. 1979 Il nostro Vietnam”, un suggestivo incontro sul Pontile Marinai d’Italia, nuova location di Dolcissima Pietra, con accompagnamento musicale ed opere esposte nel container ILM.

Giorgio Biavati, attore ed autore, conosciuto per la sua professionalità, avendo lavorato al cinema, a teatro, in Tv fin dai tempi della Freccia Nera, quando gli sceneggiati catturavano l’interesse di milioni di italiani, presenterà un’altra sua grande qualità, quella di scrittore e lo fa con “Rispettati Ragazzo” la sua opera prima uscita nel 2020 e che presenterà domenica 13 settembre alle ore 17.30.

Giorgio Molteni, regista cinematografico e televisivo, nonché sceneggiatore e autore, loanese di nascita, una delle figure di rilievo della cinematografia italiana e regista di Serie TV e fiction (da Capri a Questa è la mia Terra 2 a Vivere a un Posto al Sole, ad es.) ci racconterà oggi, alle ore 16.00, attraverso le immagini del suo film Aurelia, la sua grande passione, la corsa che lo ha visto tra i protagonisti de “La Liguria che riparte. Di Corsa”, la staffetta podistica da Ventimiglia a La Spezia, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, lungo la via Aurelia, che ha rappresentato la ripartenza della Liguria, il 23 e 24 maggio, coinvolgendo ben 28 società liguri di Running, le istituzioni lungo il territorio e i prodotti artigianali delle imprese di Confartigianato Liguria. Un viaggio ripreso dalle troupe della Genova Liguria Film Commission e riproposto in questa edizione di Dolcissima Pietra.