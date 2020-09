Pietra Ligure. Con l’inizio della scuola ha preso il via anche il “piano straordinario” di Tpl per garantire agli studenti la possibilità di raggiungere gli istituti in sicurezza e rispettando le misure anticontagio legate alla pandemia di Covid-19. Un piano che prevede corse straordinarie, mezzi aggiuntivi e controlli sul rispetto delle distanze e della capienza massima.

Nonostante le difficoltà, in buona parte della provincia le contromisure messe in campo sembrano aver funzionato, complici anche gli ingressi scaglionati a scuola e il fatto che diversi genitori, preoccupati dai possibili assembramenti sui mezzi pubblici, hanno preferito optare per l’auto.

Foto 3 di 3





Qualcosa da registrare, però, è rimasto. Ieri si sono segnalati problemi al mattino nella zona di Quiliano (per risolverli è già stato deciso di aggiungere delle corse) e, all’ora di pranzo, nel ponente.

Anche questa mattina non tutto è filato liscio. Nelle immagini il bus delle 7.26 che da Pietra Ligure viaggia in direzione Finale: “Il mezzo è strapieno e molti passeggeri sono senza mascherine” ci scrive il lettore che ha inviato le fotografie.