Savona. Buona prestazione per gli atleti della Arcieri granatiere di Savona nella gara di tiro alle sagome – 24 piazzole – che si è svolta domenica 6 settembre sul monte di Portofino. Nonostante l’altissima qualità della concorrenza, con campioni italiani e mondiale, la Granatiere si è comunque ben difesa, coprattutto con Dea Dauti.

La giovane portacolori dei Granatiere, infatti, ha conquistato il primo posto nella categoria femminile under 20; da considerare anche che per lei si trattava della prima gara in questa complessa specialità.

Di fronte allo splendido scenario del Golfo dei poeti, si sono difesi bene anche gli over 21, che hanno avuto a che fare con i campioni italiani e mondiali schierati dagli Arcieri del Tigullio. Per l’Arcieri granatiere sono scesi in campo Tiziano Marconcini, Alessandro Giacchino e Bruno Li Calsi.