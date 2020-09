Croce Rossa di Millesimo, un corso di formazione per aspriranti volontari

Millesimo. Nuovo corso di formazione per aspiranti volontari organizzato dalla Croce Rossa. Si terrà nel weekend del 10 e 11 ottobre 2020 presso la Società Operaia (in caso di emergenza covid si potrà seguire online in date ancora da stabilirsi).

“Mancano ormai poche settimane all’inizio del nostro corso. Abbiamo tanto bisogno di voi per poter continuare a svolgere i nostri servizi – commentano in una nota dalla CRI di Millesimo – Ricordiamo che Croce Rossa non vuol dire solo emergenza, ma ci sono tante altre attività che tutti possono svolgere. Vi aspettiamo numerosi!”.

Il corso ha una durata di 26 ore, nel quale gli aspiranti volontari potranno apprendere le nozioni di base attraverso lezioni frontali e una metodologia interattiva con esercitazioni pratiche, condivisione delle esperienze, lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate.

Per info e iscrizioni recarsi presso la sede C.R.I. Millesimo sita in piazza della Libertà 43-44 oppure contattare il tel. 019565857.