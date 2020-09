Covid, un decesso e 73 nuovi positivi: 3 nel savonese

Liguria. Sono 73 i nuovi positivi in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Tre dei nuovi positivi sono stati individuati in Asl2: uno per contatto con un caso confermato, uno tramite attività di screening e un altro di rientro da un viaggio.

Dodici positici in Asl1: 9 per contatto con un caso confermato, tre accertati tramite screening. Altri 39 sono stati individuati in Asl3: 18 sono persone entrate a contatto con un positivo, 13 sono stati individuati da attività di screening, altri due all’interno di strutture socio-sanitarie, 3 di rientro da un viaggio e altri 3 per accesso in ospedale. Infine, altri 19 sono stati individuati in Asl5: di questi, 15 sono entrati in contatto con un casi positivo, mentre altri 4 sono stati individuati da attività di screening.

Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 3.029 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 15 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 12.944 e cioè 73 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.752 e cioè 17 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 11.192 e cioè 56 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 297.680 tamponi e cioè 2.753 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 162 e cioè 9 meno di ieri. Sono 17 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.564 e cioè 81 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 8.318 e cioè 57 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.103. I deceduti sono 1.597, a seguito della morte di una donna di 95 anni ricoverata presso l’ospedale di Sarzana.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 195 e cioè uno meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 8, come ieri, ma nessuna in terapia intensiva I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 241.