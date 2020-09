Covid, Pastorino (Linea Condivisa) attacca: “Ultimi dati allarmanti. Ma per Toti va tutto bene”

Liguria. “Naturalmente va tutto bene, soprattutto passate le elezioni regionali, il neo eletto presidente Toti può guardare al futuro della nostra regione forte di una larga maggioranza. Ma, in realtà, quando dalle parole si passa ai numeri, la situazione a livello gestionale dell’emergenza Covid-19, non va così bene”.

Ad affermarlo è il consigliere Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa, che ha poi snocciolato gli ultimi dai relativi al Covid che riguardano la nostra Regione: “Siamo la prima regione per nuovi casi ogni centomila abitanti, 41,2 quando la media nazionale è di 21,6 e siamo la prima regione per numero di positivi in relazione alle persone testate ogni centomila abitanti, 6,4 a fronte di una media nazionale di 3,3. Siamo al primo posto anche per ricoveri in terapia intensiva ogni centomila abitanti, 1,6 a fronte di una media nazionale di 0,4 e primi anche per decessi ogni centomila abitanti, 0,5 a fronte di una media nazionale dello 0,1”.

E ancora: “Siamo la seconda regione per ricoveri ogni centomila abitanti, 9,3 a fronte di una media nazionale di 4,4 e l’undicesima regione per persone testate ogni centomila abitanti, 636 a fronte di una media nazionale di 688”.

“Questi sono i dati dal 21 al 28 di settembre, che delineano un quadro che rischia di andare in breve tempo fuori controllo. Ma naturalmente quando al duo Toti-Viale veniva detto che si stava verificando un progressivo aumento dei casi, che avrebbe condotto a questa situazione, era più importante fare campagna elettorale sulla ricostruzione del ponte, fatto certamente importante che non può nascondere il completo fallimento della Giunta guidata da Toti nella gestione dell’emergenza Covid-19”, ha concluso.