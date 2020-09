Covid, boom di nuovi positivi in Liguria: aumentano i casi del focolaio spezzino

Liguria. Sono 141 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria in base ai 2.445 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato contenuto nel nuovo bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria.

Il dettaglio dei 65 nuovi positivi di oggi: Asl 1 sono 9, di cui 7 contatti di caso e 2 per attività di screening; Asl 2 altri 4 nuovi casi, di cui un contatto di caso e 3 per attività di screening; Asl 3 sono 33, di cui 18 per contatto di caso confermato e 15 per attività screening (focolaio del San Martino); Asl 4 sono 4 casi, uno per contatto di caso e 3 per attività di screening; Asl 5, altri 91, di cui 50 per contatti di di caso e 41 per attività di screening.

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Gli ospedalizzati sono 140, in crescita di 2 unità rispetto a ieri, e di questi 12 sono in terapia intensiva.

Attualmente sono 2.462 i casi positivi in Liguria, esclusi guariti con due test negativi e deceduti: sono 117 più di ieri. Sono 12.058 in totale i casi positivi, compresi guariti con due test negativi e deceduti (+141). Sono 1.639 i casi positivi individuati attraverso test di screening (+33). Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesa su 10.419 (+108).

In tutto sono 1.779 i soggetti in sorveglianza attiva. In totale sono stati effettuati 269.875 tamponi.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.111 e cioè 49 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 8.014 e cioè 24 in più di ieri. I deceduti sono 1.582 in totale.

Le persone positive nel savonese sono 218, quelle ricoverate in ospedale sono in tutto 11 (ovvero 2 in più di ieri), di cui una in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva nella Asl 2 sono in tutto 194.