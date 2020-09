Covid, Bassetti: “Ricoveri aumentati ma gravità clinica non paragonabile a quelli di marzo-aprile”

Liguria. L’emergenza Coronavirus prosegue in modo ondivago, con aumenti quotidiani, seppur differenti nelle cifre, di ricoveri e contagi anche in Liguria. Una sit8uzione che preoccupa, ma non troppo, il primario di Malattie Infettive del policlinico San Martino Matteo Bassetti.

In un post Bassetti parla della situazione che dovremo affrontare nell’autunno appena iniziato “si spera l’ultimo senza il vaccino” ricorda.

“Qui allo Ospedale Policlinico San Martino abbiamo avuto nelle ultime due settimane un aumento dei ricoveri per COVID-19 – rileva -rimane elevata l’età media, ma la gravità clinica dei casi non è paragonabile a quella dei mesi di marzo ed aprile”.

“Siamo attrezzati con tutti gli strumenti per affrontare al meglio un eventuale ulteriore aumento di casi (che mi auguro non si verificherà) – dice Bassetti – con i farmaci più appropriati, dal remdesevir, al cortisone e ad altri farmaci sperimentali e tutti i presidi più moderni di ventilazione.

Fondamentale, oggi più che mai, rispettare le misure che tutti conosciamo: “Tutte. Non solo alcune per far vedere che lo facciamo – dice – Quali sono? Distanziamento di almeno 1 metro, lavaggio accurato e frequente delle mani, mascherina (adeguata) quando necessario, vaccinazione antinfluenzale e rimanere a casa quando non si sta bene”.