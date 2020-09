Alassio. A conferma delle attese, il tampone effettuato ieri mattina dal vice sindaco Angelo Galtieri è risultato negativo al Covid-19.

Il vice sindaco di Alassio si era volontariamente sottoposto al test dopo la notizia del ricovero e della positività di don Giorgio Colajacono, direttore dell’istituto Salesiano.

“Durante le celebrazione per il 150° dell’Istituto Salesiano di Alassio, avevo abbassato la mascherina per scattare una foto insieme al direttore dei Salesiani. Di qui la decisione di sottopormi al test a titolo cautelativo rispetto ai colleghi di giunta, dei collaboratori in Comune e dei miei famigliari” afferma Galtieri, il quale aveva anche annunciato tamponi per altri esponenti della giusta medesima, poi non necessari.

Intanto sul fronte della situazione sanitaria ad Alassio si attende ancora il quadro completo di tutti i tamponi effettuati tra domenica e lunedì, oltre un centinaio, con la speranza che non ci sia un nuovo cluster.

Quanto alle scuole restano le disposizioni previste: la scuola media statale di Alassio regolarmente aperta, chiusura per l’istituto Maria Ausiliatrice e per le scuole medie e le superiori dell’istituto Salesiano.