Covid ad Alassio: nessun caso tra studenti, dipendenti e famiglie dell’istituto Don Bosco

Alassio. “Sulla base dei dati attualmente in nostro possesso comunichiamo che la situazione dei contagi risulta, al momento, limitata alla comunità religiosa salesiana”. A renderlo noto, in una lettera inviata a tutte le famiglie, è la dirigenza dell’istituto Don Bosco di Alassio, dove nei giorni scorsi si è registrata la positività al coronavirus del direttore don Giorgio Colajacomo. La cui salute, al momento “permane molto critica”, ragion per cui la scuola invita tutte le famiglie “a continuare a pregare per lui”.

Nella lettera si legge ancora che “l’esatta osservanza della normativa e dei protocolli Covid, di cui l’istituto si è dotato e che ha messo in atto, ha permesso di salvaguardare la salute degli studenti, dei dipendenti e di tutte le famiglie afferenti alla nostra istituzione scolastica. Seguendo le direttive Asl, le attività didattiche, che non si sono mai interrotte avendo da subito attivato la didattica a distanza, a partire dal 05 ottobre riprenderanno in presenza”.

L’istituto ringrazia “le autorità comunali, l’Asl, le famiglie e tutti coloro che si sono fatti vicini con la loro solerte competenza, la comprensione, la vicinanza, la preghiera, in questo momento di difficoltà e di prova”.