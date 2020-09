Covid, a Millesimo 8 mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto

Millesimo. Bando a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto. Si tratta di contributi regionali (per un ammontare di 8 mila euro) messi a disposizione del comune di Millesimo grazie al DGR n. 830 del 5 agosto 2020 “Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020”, al fine di ridurre il disagio abitativo ulteriormente incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il fondo è destinato agli inquilini morosi incolpevoli nell’ambito della locazione di immobili privati. Possono accedere alle risorse, italiani e stranieri (residenti da almeno 10 anni in Italia o dal almeno 5 in Liguria), che hanno un valore dell’ISEE del nucleo familiare fino a 16.700 euro, un canone annuo di locazione non superiore a 7.800 euro, non sono assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il contributo percepibile va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2 mila 400, che potrà essere richiesto presentando la domanda dal 1 al 31 ottobre 2020 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Millesimo oppure tramite raccomandata e/o posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it