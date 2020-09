Coronavirus, sono 82 i nuovi positivi in Liguria: 4 nel savonese e ben 53 nello spezzino

Liguria. Sono 82 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi, 4 nell’Asl2 savonese ma, come negli ultimi giorni, è l’Asl5 a “contribuire” ad oltre il 50% del numero complessivo con 53 nuovi casi (ieri erano stati ben 93 dei 114 complessivi).

Il dettaglio dei nuovi positivi: 5 ASL 1, di cui 4 attività screening, 1 rientro viaggio; 4 ASL2, di cui 1 contatto di caso confermato, 1 rientro estero, 2 attività screening; 20 ASL3, di cui 4 contatto di caso confermato, 16 attività screening; 53 ASL5, di cui 28 contatto di caso confermato, 2 accesso ospedale, 23 attività screening.

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 2.141 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 54 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 11.662 e cioè 82 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.573 e cioè 4 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 10.089 (+78 da ieri).

In totale sono stati effettuati 262.222 tamponi e cioè 2.712 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 108 e cioè 6 più di ieri. Sono 12 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 886 e cioè 47 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.942 e cioè 28 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.802. I deceduti sono 1.579 in totale (nelle ultime 24 ore in Liguria non sono stati registrati decessi).

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 203. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 6 (-1 da ieri). Sono 2 i pazienti in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 222.