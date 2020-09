Coronavirus: salgono i positivi nel savonese e le persone in quarantena

Liguria. Sono 45 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Se a livello regionale si registra una discesa dei contagi, sale il numero di persone positive nel savonese, da 2 a 7.

Questo il dettaglio:

• Savona: 5

5 contatto di caso confermato

2 attività screening

• Genova: 18

9 contatto caso confermato

9 attività screening

• Imperia: 4

2 contatti di caso confermato

2 attività screening

• La Spezia: 16

11 contatto di caso confermato

5 attività screening.

I tamponi effettuati sono 302.604, ovvero 1.908 in più di ieri.

Peggiora rispetto a ieri la situazione negli ospedali, dove oggi ci sono 159 pazienti ricoverati, 4 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva (+3). In provincia di Savona sono sempre 7, unoin terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 3.068. In isolamento domiciliare in tutto 1.579 persone (3 meno di ieri).

In sorveglianza attiva 2.108 persone di cui 306 sul territorio della Asl 2 (79 in più di ieri).

Non si registrano persone decedute nelle ultime 24 ore (restano 1.599).