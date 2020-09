Coronavirus: in Liguria 97 nuovi positivi, solo 2 nel savonese

Liguria. Sono 97 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. Solo due però, fortunatamente, quelli nel territorio savonese.

Se risale il numero dei positivi, torna a crescere anche quello dei tamponi effettuati, oggi 3.016, circa 400 più di ieri. Calano gli ospedalizzati (7 in meno rispetto a ieri) e si registrano due nuovi decessi, una donna di 107 anni morta ieri a Sarzana e un uomo di 75, anche lui deceduto nell’ospedale di Sarzana.

Questo il dettaglio:

• Savona: 2

1 contatto di caso confermato

1 attività screening

• Genova: 57

2 accesso ospedale

30 contatto caso confermato

25 attività screening

• Imperia: 11

6 contatti di caso confermato

5 attività screening

• La Spezia: 27

7 contatto di caso confermato

20 attività screening

Migliora la situazione negli ospedali, dove oggi ci sono 155 pazienti ricoverati, 19 in terapia intensiva, due in più di ieri. In provincia di Savona sono 7, uno in meno di ieri e nessuno in terapia intensiva. Migliora lievemente la situazione tra La Spezia e Sarzana che hanno in tutto 65 ricoverati.

Gli attualmente positivi sono 3078, di cui 196 in provincia di Genova e 1.107 nello spezzino. In sorveglianza attiva 2.051 persone di cui 227 sul territorio della Asl 2.