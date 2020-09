Coronavirus: impennata dei positivi, 12 nuovi casi nel savonese

Liguria. Sono 109 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato come di consueto dalla Regione. A livello regionale si registra una nuova impennata dei contagi: sale il numero di persone positive anche nel savonese, da 7 a 12.

Questo il dettaglio:

• Savona: 12

8 contatto di caso confermato

4 attività screening

• Genova: 64

38 contatto caso confermato

25 attività screening

1 rientro dall’estero

• Imperia: 4

2 contatti di caso confermato

2 attività screening

• La Spezia: 29

20 contatto di caso confermato

9 attività screening.

I tamponi effettuati sono 304.579, ovvero 1.975 in più di ieri.

Peggiora rispetto a ieri la situazione negli ospedali, dove oggi ci sono 169 pazienti ricoverati, 10 in più rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva (+2). In provincia di Savona sono sempre 7, uno ancora in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 3.117 (+49). In isolamento domiciliare in tutto 1.601 persone (22 in più di ieri).

In sorveglianza attiva 2.195 persone di cui 352 sul territorio della Asl 2 (46 in più di ieri).

Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso: un uomo di 80 anni, deceduto nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Sarzana e residente a La Spezia (i decessi complessivi arrivano a 1.600). Asl comunica il decesso di un uomo di 89 anni, residente in provincia di Imperia avvenuto il 27 settembre all’ospedale di Sanremo (il dato non è ancora stato validato ai fini dell’inserimento nei flussi ministeriali).