Coronavirus, il focolaio spezzino è da paura: nuova risalita dei contagi

Liguria. Una nuova e pesante impennata dei contagi da coronavirus in Liguria: il bollettino inviato dalla Regione parla di 114 nuovi positivi, di cui 93 in provincia della Spezia dove è attivo un cluster che ieri era stato definito “stabilizzato”. Il numero odierno è da mettere però in relazione a un numero molto elevato di tamponi, 2.966 analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. Superata quota 100 ospedalizzati in tutta la regione.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

• 2 Savona di cui:

1 contatto caso confermato

1 attività screening

• 19 Genova di cui:

9 contatto di caso confermato

10 attività di screening

• 93 La Spezia di cui:

47 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

45 attività di screening.

Il numero dei positivi in Liguria supera quota 2mila, crescendo di 97 unità rispetto a ieri, pur tenendo conto dei 17 nuovi guariti con doppio tampone negativo. La maggior parte sono residenti in provincia di Genova (964), circa un quarto in quella della Spezia (573). I casi sono 202 nel savonese.

Aumenta la pressione sugli ospedali: sono 102 i ricoverati in tutta la Liguria (4 in più di ieri), di cui 11 in terapia intensiva. Più di metà sono concentrati presso le strutture della Asl 5 Spezzina, 66 di cui 6 in terapia intensiva. A Genova sono 20 in tutto (7 al San Martino di cui 3 in terapia intensiva, 8 al Galliera e 5 al Gaslini). Sette i ricoverati nella Asl 2, di cui 2 in terapia intensiva (uno meno di ieri).

Crescono di conseguenza i soggetti in sorveglianza attiva (asintomatici che hanno avuto contatti con casi confermati o rientrano da viaggi a rischio) che sono 1.801 in tutta la regione, 716 nello Spezzino, 591 in provincia di Genova (escluso il Tigullio che ne conta 136). Sono 235 nella Asl 2 savonese.

A livello ligure sono 839 le persone in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore.