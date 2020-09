Coronavirus: 95 nuovi positivi in Liguria, 4 nel savonese. A Spezia obbligo mascherina H24

Liguria. Sono 95 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi, 4 tamponi riguardano il territorio della Asl 2: uno è legato a una Rsa, gli altri tre all’attività di screening. Ben 45 sono quelli legati al cluster spezzino, nato da una festa organizzata da alcuni cittadini riferiti alla comunità dominicana.

Sulla base dell’andamento dei contagi nei giorni scorsi e nelle ultime ore, e per motivi precauzionali di contenimento della pandemia, Regione Liguria ha stabilito di emanare un’ordinanza che impone l’obbligo di indossare la mascherina nel Comune della Spezia, non solo dalle 18, ma sempre durante le 24 ore, da oggi e fino a tutto il 13 settembre. La decisione dopo una riunione con l’assessore alla Salute Viale, il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli, il pool epidemiologico che segue la regione e il sindaco della Spezia Peracchini. “Una misura blanda, estendiamo un obbligo che esiste già – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – avremmo potuto applicare misure ulteriori ma non vogliamo vessare un territorio oltre l’indispensabile”.

“Gli ospedalizzati sono 61, 7 in più rispetto a ieri, con 6 terapie intensive di cui 5 alla Spezia – spiega il presidente della Regione Giovanni Toti illustrando la nuova ordinanza e il bollettino odierno – gran parte dei casi trattati in ospedale non destano preoccupazione ma è ovvio che alla Spezia si concentra gran parte della pressione sulla sanità ospedaliera, ecco perché Alisa ha potenziato anche l’ufficio prevenzione, inviando personale dalla Asl 4, che non ha criticità in corso”.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2697, facendo salire il totale a 249281. Nel savonese sono attualmente presenti 198 casi, di cui 4 ospedalizzati, e 302 persone in sorveglianza attiva. Registrato un nuovo decesso, dopo quello di un 88enne spezzino, appunto, due giorni fa: anche in questo caso il paziente morto per Covid è un cittadino della Spezia di 89 anni.

“Il segnale che abbiamo voluto dare è di attenzione massimo del sistema sanitario regionale sul trend dei casi di Covid 19 – afferma l’assessore alla Sanità Sonia Viale – ricordando che il sistema è molto impegnato i vista della riapertura delle scuole, ma senza tralasciare questi nuovi cluster, anche se limitati”.