Coronavirus, 78 nuovi positivi in Liguria e aumento ospedalizzati: dopo Spezia c’è Asl2 (+15 casi)

Liguria. Sono 78 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria in base ai 1.682 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato contenuto nel nuovo bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria. In particolare sono 51 i contagi in provincia della Spezia, ma subito dietro c’è l’Asl2 savonese, con 15 nuovi casi. Non si registrano decessi.

Il dettaglio dei 78 nuovi positivi di oggi (su 1682 tamponi): Asl 1, 1 accesso ospedale; Asl 2, 15, di cui 2 contatto caso confermato, 13 strutture sociosanitarie; Asl 3, 11, di cui 5 contatto caso confermato, 1 accesso ospedale, 5 attività screening; Asl 5, 51, di cui 12 contatto caso confermato, 39 attività screening.

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Gli ospedalizzati sono 126, in crescita di 6 unità rispetto a ieri, e di questi 11 sono in terapia intensiva (dato invariato). La maggior parte dei ricoverati (81) è alla Spezia, dove ci sono 7 pazienti in terapia intensiva.

Attualmente sono 2.296 i casi positivi in Liguri, esclusi guariti con due test negativi e deceduti: sono 55 più di ieri. Sono 11.852 in totale i casi positivi, compresi guariti con due test negativi e deceduti (+78). Sono 1.588 i casi positivi individuati attraverso test di screening (+6). Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesa su 10.264 (+72).

In tutto sono 1.790 i soggetti in sorveglianza attiva. In totale sono stati effettuati 266.435 tamponi e cioè 1.682 più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.017 e cioè 49 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.977 e cioè 23 in più di ieri. I deceduti restano 1.579 in totale (nelle ultime 24 ore in Liguria non sono stati registrati decessi).

Le persone ricoverate in ospedale nel savonese sono in tutto 6 (come ieri), di cui 1 in terapia intensiva (-1 da ieri). I soggetti in sorveglianza attiva nella Asl 2 sono in tutto 195.