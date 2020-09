LIVE: MILLESIMO – OLIMPIA CARCARESE 0-0

11′ Arena allarga sulla destra per Torra che crossa sul secondo palo, Allario si impossessa del pallone prima dell’arrivo di Salvatico

6′ Il primo calcio d’angolo del match è del Millesimo che mette in difficoltà i biancorossi, che si salvano dopo un pericoloso batti e ribatti in area

3′ Bel recupero sulla fascia di Zizzini che entra in area e dalla linea di fondo tenta il cross, respinto dalla difesa giallorossa

1′ Si parte!

Millesimo. Buonasera cari lettori di Ivg.it. Al via la stagione di Prima Categoria con la prima giornata di Coppa Liguria ed è subito big match. Al Comunale, infatti, il Millesimo ospita l’Olimpia Carcarese, in un derby valbormidese tra due formazioni che hanno lo stesso obiettivo: volare in alta quota. Prima uscita ufficiale, ma in una competizione che non ha lo stesso prestigio del campionato. In questo test settembrino, vedremo se giocheranno a carte scoperte. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

MILLESIMO: Rabellino, Bove, Negro F., Negro L., Franco, Sismondi, Gallo, Arena, Torra, Salvatico, Armellimo. A disp.: Briano, Ferri, Bertuzzo, Venturino, Saviozzi, Protelli, Raimondo, Rovere, Ciravegna. All. Peirone

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Marini, Marenco, Croce, Revello, Vassallo, Bonifacino, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disp.: Giribaldi, Mombelloni, Moresco, Ndiaye, Vero, Clemente, Cervetto, Volga, Comparato. All. Chiarlone

ARBITRO: Vittorio Semini di Albenga