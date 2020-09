Coppa Liguria di Prima Categoria: Millesimo – Aurora, segui la webcronaca in diretta (LIVE)

MILLESIMO 1 (23′ Torra) – AURORA 2 (9′ Roveta, 12′ Pizzolato)

28′ Punizione messa in mezzo bene da Rovere. Proteste di Morielli rimasto a terra. Poco dopo, giallo per Pizzolato per un fallo duro a metà campo.

23′ Il MILLESIMO C’È! Bella apertura di Saviozzi sulla destra che premia la corsa sulla fascia di Rovere. L’esterno giallorosso mette in mezzo un bel pallone su cui si avventa Torra che da posizione ravvicinata non lascia scampo a Pesce.

15′ Giunti al quarto d’ora, possiamo dire che il Millesimo sembrava poter incanalare la gara a proprio favore. Tuttavia, alcune imprecisioni difensive hanno consentito agli avversari di segnare e prendere fiducia. Adesso sono i cairesi a spingere sull’acceleratore.

12′ RADDOPPIO GIALLONERO! Pallonetto di Pizzolato che sorprende Briano e porta a due le reti di vantaggio degli uomini di mister Adami.

9′ VANTAGGIO AURORA! Disimpegno infelice dei padroni di casa. La palla perviene nei piedi di Rovete che con un preciso diagonale fredda la sua ex squadra.

7′ Torra si invola sulla fascia e costringe gli avversari al primo giallo. Di Noto lo ferma aggrappandosi alla maglietta.

5′ Corner battuto basso e male dall’Aurora che innesca il contropiede giallorosso. L’uscita di Pesce fa tirare un sospiro di sollievo ai gialloneri.

1′ Dopo aver osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis, il Millesimo batte il calcio d’inizio.

Le formazioni

Aurora: 1 Pesce, 2 Amato, 3 Nonnis, 4 Russo, 5 Di Noto, 6 Ognjanovic, 7 Berta, 8 Rebella, 9 Roveta, 10 Pizzolato, 11 Garrone. A disposizione: 13 Briano, 14 Oliviero, 15 Pesce, 16 Laudando, 17 Ferretti, 18 Realini, 19 Piccardi. Allenatore: Adami.

Millesimo: 1 Briano, 2 Bove, 3 Bertuzzo, 4 Saviozzi, 5 Franco, 6 Schettini, 7 Rovere, 8 Morielli, 9 Torra, 10 Salvatico, 11 Gallo. A disposizione: 12 Rabellino, 13 Ferri, 14 Sismondi, 15 Venturino, 16 Protelli, 17 Arena, 18 Ciravegna, 19 Pizzorni, 20 Raimondo. Allenatore: Peirone.

Arbitro: Andrea Vitiello di Savona

Millesimo. Buonasera a tutti i lettori di Ivg.it. Millesimo e Aurora scendono in campo per tentare il passaggio al secondo turno di Coppa Liguria, con uno sguardo al match tra Olimpia Carcarese e Altarese. I padroni di casa guidano il girone insieme ai carcaresi forti dei quattro punti conquistati nei due turni precedenti. Al momento, in virtù del pareggio nello scontro diretto e della migliore differenza reti, i ragazzi di mister Peirone passerebbero il turno. Lato Aurora, l’obiettivo principale sarà trovare risposte importanti in vista del campionato. Tuttavia, anche per i cairesi, così come per l’Altarese, le speranze di passaggio del turno non sono ancora del tutto evaporate. Se vincessero oggi giallorossi e gialloneri, si verrebbe a creare una classifica con quattro compagini appaiate a quota 4 e sarebbero allora differenza reti e scontri diretti a determinare la vincente del raggruppamento valbormidese.