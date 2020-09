Coppa Liguria di Prima Categoria: la web cronaca di Altarese – Olimpia Carcarese

ALTARESE – OLIMPIA CARCARESE 0-1 (24′ Zizzini)

24′ GOOOOOOOOOL! Brovida ubriaca i difensori giallorossi e offre un filtrante meraviglioso a Zizzini che davanti alla porta non sbaglia

20′ Occasione per la Carcarese: Orcino per Zizzini che dalla sinistra crossa in area, a vuoto Brovida, sul secondo palo Volga da due passi spara alto

17′ Corner sulla destra di Brovida, Zizzini di testa non centra lo specchio

13′ Lancio di Cirronis per Brahi che in area tenta il diagonale, sul fondo

11′ Su calcio d’angolo, batti e ribatti in area, Marini spara alto

10′ Bel fraseggio della Carcarese con Orcino che lancia per Bonifacino, che guadagna il corner

2′ Subito in avanti la Carcarese con Brovida che intercetta palla sulla destra e prova dalla distanza, conclusione debole, Cirronis blocca

1′ Partiti (con 6 minuti di ritardo)

Altare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it. oggi si conclude la fase a gironi della Coppa Liguria, con l’Olimpia Carcarese che ha l’ultima chance di classificarsi come testa di serie. Tutto, però, dipenderà dal risultato di Millesimo – Aurora, rispettivamente in classifica a 4 punti (come la Carcarese) e a 1 punto (come l’Altarese). Ai biancorossi, dunque, servirà un risultato positivo: un successo ricco di reti in caso di vittoria dei giallorossi, mentre se avesse la meglio l’Aurora basterebbe un pareggio. Non matematicamente esclusa, ma è come se lo fosse, l’Altarese che potrebbe avere ancora chance solo nel caso in cui ottenesse una vittoria rotonda e l’Aurora pareggiasse/vincesse sul Millesimo.

FORMAZIONI

ALTARESE: Cirronis, Giorgetti, Gerace, Bajrami, Eboli, Guastavino, Capezio, Uruci, Rugolino, Brahi, Leskay. A disp.: Fofana, Rocca, Iacobino, Rodino, Staibano, Valenti, Lasio. All. Molinaro

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Marini, Moresco, Croce, Revello, Volga, Bonifacino, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida. A disp.: Giribaldi, Bagnasco, Cervetto, Clemente, Marenco, Ndiaye, Vassallo, Vero. All. Chiarlone

ARBITRO: Simone Dinapoli di Savona