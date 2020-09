Coppa Liguria di Prima Categoria: la cronaca di Olimpia Carcarese – Aurora (LIVE)

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it. Seconda giornata per Olimpia Carcarese e Aurora, entrambe reduci dai pareggi rispettivamente con Millesimo e Altarese. Una sfida che, pur trattandosi di Coppa Liguria, si prospetta ad alta tensione. Dopo la manita inflitta dai ragazzi di Adami ai biancorossi nella scorsa stagione, infatti, i carcaresi non hanno più avuto la possibilità di rivendicare la pesante sconfitta a causa dello stop del campionato. Ora la loro prima opportunità in un derby valbormidese che sarà sicuramente ricco di divertimento. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Giribaldi, Croce, Moresco, Vassallo, Revello, Cervetto, Bonifacino, Volga, Ferrotti, Zizzini, Brovida. A disp.: Allario, Marenco, Marini, Clemente, Vero, Manti, Mombelloni, Concas, Orcino. All. Chiarlone

AURORA: Pesce J., Amato, Torrengo, Pesce L., Di Noto, Ognanovic, Berta, Pizzolato, Realini, Rebella, Nonnis. A disp.: Ferro, Ferretti, Garrone, Piccardi, Di Natale, Rexhaj, Roveta, Laudando. All. Adami

ARBITRO: Gianluca Rizzello di Savona