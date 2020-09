Coppa Liguria di Prima Categoria: gli aggiornamenti

Alassio. Sei partite ieri, quindici oggi, tre rinviate. La terza giornata della Coppa Liguria di Prima Categoria, fatta eccezione appunto per i gironi nei quali restano partite da recuperare, rivela le qualificate agli ottavi di finale.

Nel girone 6 l’ha spuntata il Pra’ FC, che si è assicurato la qualificazione rifilando un 5 a 1 a domicilio al Fegino. Per la formazione di mister Odescalchi a segno Biello, Gualdi, Gatto, Marchelli e, dopo la rete dei locali con Casanova, ancora Gatto.

Chiude bene l’Olimpic 1971 che, deciso a riscattare la sconfitta a tavolino, prevale per 1-0 sul Multedo con un gol di Martinoia.

Nel girone 7, dopo due rinvii, parte bene la Corniglianese, regolando per 1-0 la Pro Pontedecimo grazie ad una rete di Semino al 32° del primo tempo.

In vetta c’è il San Cipriano, che ha impattato 2-2 sul campo della Vecchiaudace Campomorone: ospiti sul doppio vantaggio con le reti di Turrini e Bondelli, poi la squadra di mister Migliaccio ha agguantato la parità con le segnature di Seminara e Andrea Raso.

Il girone 8 è appannaggio del San Quirico Burlando. Decisivo il successo per 2 a 0 sulla Nuova Oregina, che vale il passaggio del turno per differenza reti migliore rispetto al Mignanego. Gli arancioneri l’hanno sbloccata nel secondo tempo con Da Ronch, raddoppiando poco dopo con Gastaldo.

Ci sono voluti otto anni per vedere la Sampierdarenese passare il primo turno. Nel girone 9, giocato tutto al Morgavi, dopo il doppio vantaggio della Cella nel primo tempo con Travaglini e Laurino, i lupi rientrano in campo mostrando i denti e accorcia le distanze con Bertulla al 55°, poi trovano il pareggio con Mboge al 79° ed infine ancora Mboge servito da Bertulla segna il gol vittoria all’84°. I gialloblù hanno finito in nove per due espulsioni.

Nel girone 10 qualificazione contesa tra due grandi protagoniste del girone B dello scorso anno, candidate a fare bene anche in questa stagione. L’ha spuntata l’Anpi Casassa, vittorioso per 3-2 sulla Superba. Gli ospiti sono andati al riposo avanti di un gol, segnato da Rasero. Nel secondo tempo i biancorossi hanno ribaltato il risultato con le reti di Bianco e Mincolelli, poi, dopo il pari di Donati su rigore, nel recupero Podda ha messo in rete il pallone del successo.

Nel girone 11 la qualificata è il Bargagli San Siro, grazie ad un gol al novantesimo. Il Borgoratti, con le reti di Nicolò Barabino e Soracase, si è portato in vantaggio due volte; la formazione allenata da Cappanera ha pareggiato prima con Filippo Barabino e poi con Spirio, per poi trovare la rete della vittoria con Re.

È sfumato così il passaggio del turno per il San Bernardino Solferino, che ha avuto la meglio sul Prato per 3-1. Tutto nel secondo tempo: locali in vantaggio con Bosio, pareggio dei rossoneri con una punizione di Lamonica deviata in rete da un difensore e gol dei tre punti di Serpe allo scadere.

Brilla la neopromossa Apparizione, che ha vinto il girone 12 a punteggio pieno. La squadra di mister Poggio si è imposta per 3 a 2 sul Torriglia. Ospiti sul triplice vantaggio con le reti di Zanardi su rigore, Montaldo e Bojang; tardivo tentativo di rimonta dei biancazzurri con le segnature di Maiani e Caietta.

Girone 1

oggi ore 18 al Polo di Andora: Area Calcio Andora – Oneglia 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Ferrando di Alassio: Baia Alassio – Atletico Argentina 0-0 (parziale)

Classifica: Atletico Argentina 7, Baia Alassio 3, Oneglia 2, Area Calcio Andora 2

Girone 2

oggi ore 18 all’Oliva di Borghetto Santo Spirito: Borghetto – San Filippo Neri Albenga 0-0 (parziale)

oggi ore 20 al Chittolina di Vado Ligure: Vadese – Pontelungo 0-0 (parziale)

Classifica: Vadese 7, Pontelungo 7, San Filippo Neri Albenga 1, Borghetto 1

Girone 3

oggi ore 18 al Picasso di Quiliano: Quiliano&Valleggia – Letimbro 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al 18 al Briano di Savona Santuario: Speranza – Mallare 0-0 (parziale)

Classifica: Quiliano&Valleggia 7, Letimbro 7, Speranza 1, Mallare 1

Girone 4

oggi ore 18 al Fornaciari di Altare: Altarese – Olimpia Carcarese 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Comunale di Millesimo: Millesimo – Aurora Calcio 0-0 (parziale)

Classifica: Millesimo 5, Olimpia Carcarese 5, Aurora Calcio 2, Altarese 2

Girone 5

oggi ore 15 all’Oliveri di Campo Ligure: Campese – Masone 0-0 (parziale)

Classifica: Masone 4, Campese 4, Città di Cogoleto 0

Girone 6

oggi ore 10,30 al Pertini di Genova Multedo: Fegino – Pra’ FC 1-5

ieri ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Olimpic 1971 – Multedo 1-0

Classifica finale: 1° Pra’ FC 6, 2° Olimpic 1971 4, 3° Multedo 4, 4° Fegino 3

Girone 7

ieri ore 18 al Ferrando di Genova Cornigliano: Corniglianese – Pro Pontedecimo 1-0

oggi ore 10,30 al Torbella di Genova: Vecchiaudace Campomorone – San Cipriano 2-2

Classifica: San Cipriano 4, Corniglianese 3, Vecchiaudace Campomorone 2, Pro Pontedecimo 1

Girone 8

ieri ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: San Quirico Burlando – Nuova Oregina 2-0

Classifica finale: 1° San Quirico Burlando 4, 2° Mignanego 4, 3° Nuova Oregina 0

Girone 9

ieri ore 18 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Cella – Sampierdarenese 2-3

Classifica finale: 1° Sampierdarenese 6, 2° Cella 3, 3° Mura Angeli 0

Girone 10

ieri ore 18,30 al XXV Aprile di Genova: Anpi Sport E. Casassa – Superba 3-2

Classifica finale: 1° Anpi Sport E. Casassa 6, 2° Superba 3, 3° Ca De Rissi San Gottardo 0

Girone 11

oggi ore 10,30 al Vallebona di Genova Bavari: Borgoratti – Bargagli San Siro 2-3

oggi ore 10,30 allo Strinati di Genova: San Bernardino Solferino – Prato 2-1

Classifica finale: 1° Bargagli San Siro 7, 2° San Bernardino Solferino 6, 3° Borgoratti 2, 4° Prato 1

Girone 12

ieri ore 18 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Torriglia – Apparizione FC 2-3

Classifica finale: 1° Apparizione FC 6, 2° Torriglia 1, 3° San Desiderio 1

Girone 13

domani ore 20,30 al Comunale di Sori: Pieve Ligure – Sori 0-0 (parziale)

Classifica: Pieve Ligure 2, Ruentes 1, Sori 1

Girone 14

oggi ore 14 al Comunale di Casarza Ligure: Casarza Ligure – Sporting Club Aurora 0-0 (parziale)

rinviata Ceparana – Intercomunale Beverino

Classifica: Casarza Ligure 4, Ceparana 3, Sporting Club Aurora 1, Intercomunale Beverino 0

Girone 15

rinviata Pegazzano – Santerenzina

Classifica: Riccò Le Rondini 0, Pegazzano 0, Santerenzina 0

Girone 16

rinviata San Lazzaro Lunense – Arcola Garibaldina

Classifica: Arcola Garibaldina 0, San Lazzaro Lunense 0, Marolacquasanta 0