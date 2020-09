Coppa Liguria di Prima Categoria: gli aggiornamenti

Alassio. Ha preso il via il primo turno della Coppa Liguria di Prima Categoria, che designerà i nomi delle sedici squadre qualificate agli ottavi di finale.

Nel girone 5 la quotata Campese ha prevalso di misura sul campo del Città di Cogoleto grazie ad una rete di Criscuolo a tre minuti dalla fine.

Ben nove le reti segnate nei due incontri del girone 6. Il Fegino, grazie ad una doppietta di Sironi nel primo tempo, si porta sul doppio vantaggio; nella ripresa il Multedo ribalta il risultato, grazie ai cambi azzeccati di mister Bazzigaluppi, con i gol di Vignon, Schiano su rigore e Giulianino. La prima partita ufficiale della storia del Pra’ FC è terminata con un pareggio: 2-2 con l’Olimpic 1971. Anche in questo caso ospiti al riposo sul doppio vantaggio, con doppietta di Gatto; nel secondo tempo tra i rossoverdi entra Addamo che colpisce due volte e ristabilisce la parità.

Nel girone 7 Pelizza e Coppello hanno mantenuto inviolate le rispettive porte e così tra Pro Pontedecimo e Vecchiaudace Campomorone è finita senza reti.

Parità anche nell’incontro del girone 8, ma per 1 a 1: San Quirico Burlando avanti nella prima frazione con Lipardi; pareggio nella ripresa del Mignanego con Falsini.

Per il girone 9 la Sampierdarenese ha fatto suo il derby col Mura Angeli per 1-0. Nel primo tempo i lupi hanno beneficiato di due calci di rigore: il primo trasformato da Morani, il secondo parato da Massone a Bertulla.

La Superba, confermando di essere la squadra di valore dello scorso anno, ha regolato per 2-1 il Ca De Rissi San Gottardo nel match del girone 10: a segno Donati per i locali, Ballabene dal dischetto per gli ospiti e ancora Donati, su rigore, per i vincitori.

Nel girone 11 il Bargagli San Siro si candida quale favorita regolando per 3-0 il San Bernardino Solferino: reti di Spirio, Della Giovanna e Barabino. Più risicato il successo del Borgoratti: 1-0 sul Prato con gol di Drommi nelle fasi centrali del primo tempo.

Girone 1

oggi ore 18 allo Sclavi di Arma di Taggia: Atletico Argentina – Area Calcio Andora 0-0 (parziale)

oggi ore 20 al Ferrando di Alassio: Baia Alassio – Oneglia 0-0 (parziale)

Classifica: Area Calcio Andora 1, Baia Alassio 1, Oneglia 1, Atletico Argentina 1

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 al Polo di Andora: Area Calcio Andora – Baia Alassio

domenica 20 settembre ore 18 a Castelvecchio di Imperia: Oneglia – Atletico Argentina

Girone 2

oggi ore 18 al Riva di Albenga: Pontelungo – Borghetto 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Chittolina di Vado Ligure: Vadese – San Filippo Neri Albenga 0-0 (parziale)

Classifica: Vadese 1, Pontelungo 1, Borghetto 1, San Filippo Neri Albenga 1

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 all’Oliva di Borghetto Santo Spirito: Borghetto – Vadese

domenica 20 settembre ore 18 al Riva di Albenga: San Filippo Neri Albenga – Pontelungo

Girone 3

oggi ore 18 al Briano di Savona Santuario: Letimbro – Speranza 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Picasso di Quiliano: Quiliano&Valleggia – Mallare 0-0 (parziale)

Classifica: Mallare 1, Speranza 1, Quiliano&Valleggia 1, Letimbro 1

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 all’Agosto di Mallare: Mallare – Letimbro

domenica 20 settembre ore 18 al Briano di Savona Santuario: Speranza – Quiliano&Valleggia

Girone 4

oggi ore 16 al Rizzo di Cairo Montenotte: Aurora Calcio – Altarese 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Comunale di Millesimo: Millesimo – Olimpia Carcarese 0-0 (parziale)

Classifica: Olimpia Carcarese 1, Altarese 1, Millesimo 1, Aurora Calcio 1

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 al Fornaciari di Altare: Altarese – Millesimo

domenica 20 settembre ore 18 al Corrent di Carcare: Olimpia Carcarese – Aurora Calcio

Girone 5

oggi ore 10,30 al Maggio di Cogoleto: Città di Cogoleto – Campese 0-1

riposa: Masone

Classifica: Campese 3, Masone 0, Città di Cogoleto 0

prossimo turno:

data e orario da definire: Masone – Città di Cogoleto

Girone 6

ieri ore 18 al Pertini di Genova Multedo: Multedo – Fegino 3-2

ieri ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Olimpic 1971 – Pra’ FC 2-2

Classifica: Multedo 3, Pra’ FC 1, Olimpic 1971 1, Fegino 0

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 al Pertini di Genova Multedo: Fegino – Olimpic 1971

domenica 20 settembre ore 18 al Baciccia Ferrando di Genova Pra’: Pra’ FC – Multedo

Girone 7

oggi ore 10,30 al Grondona di Genova Pontedecimo: Pro Pontedecimo – Vecchiaudace Campomorone 0-0

Corniglianese – San Cipriano (rinviata)

Classifica: Vecchiaudace Campomorone 1, Pro Pontedecimo 1, Corniglianese 0, San Cipriano 0

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 al Grondona di Genova Pontedecimo: San Cipriano – Pro Pontedecimo

domenica 20 settembre ore 18 al Torbella di Genova: Vecchiaudace Campomorone – Corniglianese

Girone 8

ieri ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: Mignanego – San Quirico Burlando 1-1

riposa: Nuova Oregina

Classifica: San Quirico Burlando 1, Mignanego 1, Nuova Oregina 0

prossimo turno:

data e orario da definire: Nuova Oregina – Mignanego

Girone 9

oggi ore 10,30 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Sampierdarenese – Mura Angeli 1-0

riposa: Cella

Classifica: Sampierdarenese 3, Cella 0, Mura Angeli 0

prossimo turno:

data e orario da definire: Mura Angeli – Cella

Girone 10

ieri ore 18 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Superba – Ca De Rissi San Gottardo 2-1

riposa: Anpi Sport E. Casassa

Classifica: Superba 3, Anpi Sport E. Casassa 0, Ca De Rissi San Gottardo 0

prossimo turno:

data e orario da definire: Ca De Rissi San Gottardo – Anpi Sport E. Casass1

Girone 11

ieri ore 18 a Ligorna di Genova: Bargagli San Siro – San Bernardino Solferino 3-0

oggi ore 10,30 al Vallebona di Genova Bavari: Borgoratti – Prato 1-0

Classifica: Bargagli San Siro 3, Borgoratti 3, Prato 0, San Bernardino Solferino 0

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 al Vallebona di Genova Bavari: Prato – Bargagli San Siro

domenica 20 settembre ore 18 allo Strinati di Genova Sant’Eusebio: San Bernardino Solferino – Borgoratti

Girone 12

oggi ore 10,30 a San Desiderio di Genova: Apparizione FC – San Desiderio 2-0

riposa: Torriglia

Classifica: Apparizione FC 3, Torriglia 0, San Desiderio 0

prossimo turno:

data e orario da definire: San Desiderio – Torriglia

Girone 13

oggi ore 10,30 al Macera di Rapallo: Ruentes – Pieve Ligure 3-3

riposa: Sori

Classifica: Pieve Ligure 1, Ruentes 1, Sori 0

prossimo turno:

data e orario da definire: Sori – Ruentes

Girone 14

oggi ore 19 al Comunale di Casarza Ligure: Casarza Ligure – Intercomunale Beverino 0-0 (parziale)

ieri ore 18 all’Andersen di Sestri Levante: Sporting Club Aurora – Ceparana 0-3

Classifica: Ceparana 3, Casarza Ligure 1, Intercomunale Beverino 1, Sporting Club Aurora 0

prossimo turno:

domenica 20 settembre ore 18 all’Incerti di Ceparana di Bolano: Ceparana – Casarza Ligure

domenica 20 settembre ore 18 al Colombo di Beverino: Intercomunale Beverino – Sporting Club Aurora

Girone 15

Pegazzano – Santerenzina (rinviata)

riposa: Riccò Le Rondini

Classifica: Riccò Le Rondini 0, Pegazzano 0, Santerenzina 0

prossimo turno:

da definire

Girone 16

San Lazzaro Lunense – Arcola Garibaldina (rinviata)

riposa: Marolacquasanta

Classifica: Arcola Garibaldina 0, San Lazzaro Lunense 0, Marolacquasanta 0

prossimo turno:

da definire