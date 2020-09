Coppa Italia di Promozione: Veloce-Ceriale, segui la cronaca in diretta (LIVE)

RISULTATO: Veloce – Ceriale 0-1 (live)

Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) va in scena la prima partita della fase a gironi della Coppa Italia di Promozione (Girone 2). A sfidarsi nel primo impegno stagionale saranno Veloce e Ceriale, due formazioni volenterose e pronte a stupire dopo l’annata non proprio fortunata patita lo scorso anno. Prima della sospensione del campionato infatti, queste due compagini, si trovavano rispettivamente penultima e undicesima, posizioni di classifica non consone a due società con alle spalle un passato così prestigioso. È per questo motivo che nel match odierno entrambe le due squadre ambiranno ai tre punti, fondamentali anche per tentare di occupare la prima piazza nel proprio girone (il quale vede protagoniste anche Soccer Borghetto e Bragno), posizione che permette di raggiungere i quarti di finale del torneo.

I padroni di casa allenati da mister Frumento si schierano con Binello, Bonandin, Vassallo, Pellegrini, Apicella, Colombini, Di Roccia, Sofia, Vallerga (cap.) e De Luca

A disposizione ci sono Barile, Quintavalle, Cosentino, Lamberti, Shaba, Testori e Giguet

Gli agguerriti ospiti rispondono con Vicinanza, Naoui, Masha, Farinazzo, Gendusa, Badoino, Maxena, Antonelli (cap.), Gerini, Cutuli e Donà

In panchina si accomodano Vinci, Taku, Pastorino, Fantoni, Bellinghieri, Lercara, Hamati, Paltrinieri e Murabito

L’arbitro del match è il signor Riccardo Andrea Burlando della sezione di Genova, mentre le sue assistenti sono Santina Delfino (sezione di Genova) e Florjana Doci (sezione di Savona)

Alle 18:06 il direttore di gara fischia l’inizio della partita e la Veloce si dimostra subito propositiva, tentando di impensierire la retroguardia avversaria

Al 7’ pronti via e arriva già il primo gol: Gerini si libera e serve in area Farinazzo che, grazie ad un’ottima conclusione d’esterno, fulmina Binello sul suo palo portando in vantaggio i suoi. 0-1 Ceriale!