Coppa Italia di Promozione: Legino-Celle Riviera, la cronaca in diretta (LIVE)

RISULTATO: Legino – Celle Riviera 0-0

Savona. Oggi allo stadio Fiorenzo Ruffinengo di Savona (località Legino) va in scena la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia ligure di Promozione (Girone 3). Le protagoniste del match odierno saranno Legino e Celle Riviera, due squadra determinate e pronte a darsi battaglia per 90 minuti di puro spettacolo. Dopotutto i risultati maturati lo scorso weekend non lasciano alternative alle due formazioni impegnate quest’oggi. L’obiettivo dev’essere uno e categorico: vincere. Proveranno quindi sicuramente ad ottenere i tre punti i ragazzi terribili allenati da Fabio Tobia, che sperano di non deludere il pubblico casalingo, consapevoli però di non potersi permettere di sottovalutare i volenterosi avversari.

Per conquistare i tre punti i padroni di casa allenato appunto da Fabio Tobia si schierano con

A disposizione ci sono

Gli ospiti guidati da Massimiliano Ghione rispondono con

In panchina si accomodano

L’arbitro del match è il signor Emanuele Fontana della sezione di Savona, coadiuvato da Claudia Camurri (sez. di Genova) e Alessandro Ravera (sez. di Novi Ligure).