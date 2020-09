Coppa Italia di Eccellenza: sconfitta a tavolino per il Ligorna

Genova. A seguito delle decisioni del giudice sportivo, cambia la squadra in vetta al girone 3 della Coppa Italia di Eccellenza.

Il Ligorna ha schierato Aleksandro Cani, che non risulta essere tesserato. Pertanto, gli è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3 con l’Athletic Club Albaro. Quest’ultimo si porta al primo posto della classifica con 6 punti.

Aleksandro Cani è stato squalificato per due giornate. Il dirigente accompagnatore Raimondo De Maria è stato inibito fino all’8 ottobre. Inoltre, il Ligorna è stato multato di 200 euro.

Federico Lazzoni (Cadimare) è stato squalificato per cinque giornate, in quanto “espulso per aver rivolto frasi irriguardose ad un assistente arbitrale, stazionava fuori del recinto di gioco, rivolgendo all’altro assistente arbitrale espressioni gravemente irriguardose. Al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, stazionava nel sottopassaggio che conduce agli stessi, impedendo il rientro della terna e rivolgendo al primo assistente arbitrale una frase ingiuriosa. Il tutto senza alcun tipo di Dpi e trascurando l’osservanza della distanza interpersonale”.

Fabio Oliviero (Angelo Baiardo) e Simone Pagano (Athletic Club Albaro) sono stati fermati per un turno.

Per quanto riguarda i recuperi, Campomorone Sant’Olcese contro Genova Calcio si giocherà giovedì 24 settembre alle ore 19,15, mentre Canaletto Sepor contro Rivasamba verrà disputata mercoledì 30 settembre alle ore 20,30.